VIDEO / Đoković izgubio set od 150. tenisača svijeta pa preokretom izborio osminu finala

Podijeli :

Deset punih servis gemova Jannik Hanfmann, 150. tenisač svijeta, nije dopustio Novaku Đokoviću niti jednu break loptu. Kada je Novak stvorio prvu, preuzeo je kontrolu nad mečom i plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju.

Na kraju, Đoković je u prvom međusobnom susretu slavio sa 4:6, 7:5, 6:3 za dva sata i 42 minuta igre.

U osmini finala sprski tenisač se sastaje s Munarom, koji je bio bolji od Nishioke. Đoković i Munar su se već jednom susreli, davne 2018. godine, Novak je pobijedio na Roland Garrosu.

Mečeve iz Šangaja i dalje pratite na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.