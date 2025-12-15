VIDEO / Bivši HNL-ovac dobio udarac u ‘nezgodno mjesto’, previjao se od bolova

Fenerbahče dočekuje Konyaspor u posljednjoj utakmici 16. kola turskog prvenstva. Domaći su na poluvrijeme otišli s prednosti 3:0, a neugodna je situacija viđena u 21. minuti kada je udarac loptom u 'nezgodno mjesto' primio bivši HNL-ovac Josip Ćalušić. Vidjelo se da je u bolovima te mu je pružena medicinska pomoć nakon čega je susret nastavljen.
