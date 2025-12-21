VIDEO / Aston Villa slavila protiv Uniteda i zadržala korak s Arsenalom i Cityjem

Podijeli :

U nedjelju se odigrala jedna utakmica 17. kola engleske Premier lige. Aston Villa je na Villa Parku ugostila Manchester United. Villansi su tražili nastavak nevjerojatne forme od devet pobjeda u nizu. Uspjela je Villa doći do 10. pobjede, a ključan čovjek bio je Morgan Rogers koji je u pobjedi 2:1 zabio oba pogotka za domaću momčad.

Mreže su u prvom poluvremenu mirovale sve do 45. minute kada je krenula mini ludnica na Villa Parku. Prvo je Morgan Rogers u 45. minuti zabio za 1:0 da bi Manchester United u trećoj minuti sudačke nadoknade izjednačio golom Matheusa Cunhe. S tim rezultatom 1:1 se i otišlo na predah.

U drugom dijelu trebali smo čekati samo 13 minuta na pogodak. Ponovno je strijelac bio Rogers kojemu je za 2:1 asistirao Ollie Watkins. Ispostavilo se da je to bio posljednji pogodak na utakmici što je značilo da je Aston Villa upisala 10. uzastopnu pobjedu kojom je ponovno smanjila zaostatak za vodećim Arsenalom.

Villansi sada za Topnicima, kao i nakon prošlog kola, zaostaju tri boda dok su iza Manchester Cityja tek jedan bod. U sljedećim koliko vidjet će se koliko može Villa jer ih čeka gostovanje kod Chelseaja za tjedan dana, a nakon toga i na Emiratesu kod Arsenala 30. prosinca.

