VIDEO / Alcaraz izborio prvo finale u Torinu i zakazao novi okršaj sa Sinnerom

U drugom polufinalu ATP Tour Finalsa u Torinu sreli su se prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz i Kanađanin u sjajnoj formi Felix Auger-Aliassime. Do pobjede od 2-0 u setovima na kraju je došao Alcaraz koji je tako izborio svoje prvo finale u Torinu.

Prvi set je Španjolac odigrao sjajno. Već je na početku mogao do breaka kada je stigao do tri vezane break prilike. Njih je Auger-Aliassime uspješno spasio, ali Alcaraza to nije omelo. On je uspio oduzeti servis Kanađaninu kod 2:1, a onda je uz spašenu break loptu potvrdio break za 4:1. Auger-Aliassime je do kraja seta uspio osvojiti još jedan gem, za 4:2, a onda je Španjolac odjurio do 6:2.

U drugom setu je Alcaraz i dalje držao svoju razinu, a Auger-Aliassime se držao do 5:4. Tada ipak Španjolac radi break i dolazi do pobjede 6:2, 6:4 i plasmana u svoje prvo finale u Torinu. Tamo će igrati protiv svog najvećeg rivala s kojim je igrao brojna finala. Najupečatljivija su bila u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu. Ovo će im biti ukupno 16. međusobni susret, a Alcaraz vodi s 10-5.

Susret ćete moći gledati na Sport Klubu 2.

