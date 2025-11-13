VIDEO / Aktualni NBA prvaci razbili Dončića i Lakerse, Curry opet onaj stari

Podijeli :

Trebao je to biti derbi večeri, ali Los Angeles Lakersi kao da se nisu pojavili na terenu, a aktualni prvak Oklahoma City Thunder rutinski je slavio.

Na kraju je bilo 121:92, a sve je bilo gotovo već nakon prvog poluvremena. Thunder sada ima omjer 12-1, dok su Lakersi na osam pobjeda i četiri poraza.

MVP Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 30 poena i podijelio 9 asistencija, dok je na drugoj strani Luka Dončić postigao 19 poena, ali uz slab šut iz igre (7-20).

Lakersi su bez LeBrona Jamesa od početka sezone, ali on je u srijedu prvi put trenirao.

Bilo je priča o neredima u svlačionici Golden State Warriorsa, ali oni su u drugoj utakmici nakon povratka Stephena Curryja pobijedili San Antonio 126:120.

Curry je ubacio 46 poena (šut 13-25, uz 5 skokova i 5 asistencija), a Jimmy Butler dodao je 28 poena i 8 asistencija. Spursima nije pomogao ni triple-double Victora Wembanyame – 35 poena, 18 skokova i 10 asistencija, premda uz 8 izgubljenih lopti.

To je prvi domaći poraz Spursa ove sezone.

New Orleans Pelicans su poraženi na domaćem parketu od Portland Trail Blazersa 117:125. Iako su u prvom poluvremenu pružili dobar otpor, presudna je bila treća četvrtina u kojoj su gosti ubacili čak 38 poena, dok su Pelicansi stali na 26. Taj je period praktično odlučio pobjednika susreta.

Shaedon Sharpe ubacio je 35 poena, a Deni Avdija 32. Karlo Matković je i ovoga puta odigrao 14 minuta, postigao je 5 poena uz šut iz igre 2-4 i 1-2 s linije slobodnih bacanja. Ostvario je tri skoka, jednu asistenciju i jednu blokadu)

Kevin Durant s 23 poena vodio Houston do pobjede nad Washingtonom 135:112.

Miami je poražen od Clevelanda 130:116. Za Cavse je Jarrett Allen postigao 30 poena, dok je kod Heata Norman Powell ubacio 27. Prekinut je niz Miamija od četiri pobjede.

Detroit nastavlja sa sjajnim igrama i ima omjer 10-2 nakon pobjede nad Chicagom 124:113, uz 28 poena Paula Reeda i 23 Dunkana Robinsona.

Atlanta je deklasirala Kingse u Sacramentu 133:100, uz 24 poena Jahlena Johnsona, 15 Zacha Rischela i 13 Kristapsa Porzingisa, dok je za domaće Keon Ellis ubacio 20 poena. Hawksi su u jednom trenutku imali i +44. Dario Šarić nije zaigrao za Kingse.

Boston je razbio Memphis 131:95, a za Grizzliese nije igrao ozlijeđeni Ja Morant, dok je Milwaukee bez Giannisa Antetokounmpa izgubio od Charlottea 111:100.

Franz Wagner s 28 poena predvodio je Orlando do pobjede nad New Yorkom 124:107 i tako prekinuo niz Knicksa od pet trijumfa, dok je Phoenix s 123:107 svladao Dallas.

NBA rezultati:

Charlotte – Milwaukee 111:100

Detroit – Chicago 124:113

New York – Orlando 107:124

Boston – Memphis 131:95

Miami – Cleveland 116:130

Houston – Washington 135:112

New Orleans – Portland 117:125

San Antonio – Golden State 120:125

Dallas – Phoenix 114:123

Oklahoma City – LA Lakers 121:92

Sacramento – Atlanta 100:133

LA Clippers – Denver 116:130

