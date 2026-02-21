VIDEO / Dijamant nastavlja ‘trpati’: Džeko zabio novi gol za Schalke

Podijeli :

U 23. kolu 2. Bundeslige Schalke je ugostio Magdeburg, a prvo poluvrijeme pružilo je dobru zabavu navijačima. U 15. minuti su domaći poveli autogolom Jeana Hugoneta da bi Magdeburg samo dvije minute kasnije poravnao golom Alexandera Nollenbergera. Taj rezultat na semaforu je stajao sve do 39. minute kada je legendarni Edin Džeko sjajno reagirao na ubačaj Adila Aouchichea te je glavom pogodio za 2:1 Schalkea. Džeko je u siječnju stigao u Schalke, a u petoj utakmici već je zabio svoj četvrti gol. Utakmica je na kraju završila 5:3 za Schalke koji se vratio na vrh 2. Bundeslige.

