Vasilj za Gegenpressing: Nikad nisam bio u tako teškoj situaciji, ali vjerovali smo u sebe i živi smo

Bundesliga 6. ožu 202618:00 0 komentara

Pred 25. kolo Bundeslige u našem studiju ponovno su se našli naši stručnjaci Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković. Oni su prokomentirali prethodno kolo elitnog ranga njemačkog nogometa s fokusom na odigrani Der Klassiker, a pridružio im se i Nikola Vasilj, bosanskohercegovački golman koji je jedan od ključnih imena u ekipi St. Paulija. Sin nekadašnjeg Vatrenog Vladimira Vasilja govorio je o borbi za ostanak i koliko je to teško u Bundesligi.

