VIDEO / Vuškoviću “pala roleta”, šakom napucao loptu i pogodio suca!

Frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, hrvatski reprezentativac Luka Vušković loptom je pogodio pomoćnog suca. Po završetku susreta njegova HSV-a i Augsburga (1:1), u kojem su domaćini zadnjih pola sata igrali s desetoricom, a u završnici smatrali da im je trebao biti dosuđen kazneni udarac, Vušković je u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca. Do sada nije poznato je li možda glavni sudac Deniz Aytekin možda pokazao kakav karton hrvatskom stoperu, a tek nam ostaje vidjeti hoće li Vušković naknadno dobiti kaznu za taj nepromišljen potez.

