VIDEO / Vatreni prognozirali NBA finale, Modrić i Gvardiol ne slažu se s većinom

Dok čekaju početak Svjetskog prvenstva, hrvatski nogometni reprezentativci okušali su se u prognoziranju NBA finala između New York Knicksa i San Antonio Spursa.
Većina Vatrenih prednost daje Knicksima, koji su već poveli 1:0 u seriji nakon pobjede 105:95 na gostovanju.
Ipak, nisu svi istog mišljenja. Luka Modrić i Joško Gvardiol vjeruju da će do naslova stići Spursi. Posebno su odgovorom nasmijali Mario i Marco Pašalić, koji su na pitanje o favoritima uz osmijeh upitali: “Tko igra?”
NBA finale nastavlja se u noći s petka na subotu novom utakmicom u San Antoniju, dok hrvatsku reprezentaciju u nedjelju očekuje pripremni ogled sa Slovenijom prije puta u SAD na Svjetsko prvenstvo.
While waiting for the @FIFAWorldCup to kick off, Croatia internationals will also be keeping an eye on the start of the @NBA Finals (well, at least some of them will). 🏀
Who do you agree with? @spurs or @nyknicks ?#Family #Croatia pic.twitter.com/NVS039Rh6d
— HNS (@HNS_CFF) June 3, 2026
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