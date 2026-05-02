VIDEO / Urnebesan trenutak u Premier ligi: Pogledajte potez kojim je igrač Newcastlea nasmijao cijeli stadion

Domaći igrač Jacob Murphy našao se u duelu uz aut-liniju, a pri izlasku iz igre zapeo je nogom za kapicu koja služi kao pomagalo za zagrijavanje pričuvnih igrača.

U idućem trenutku igrač Newcastlea ušao je na teren s kapicom na nozi, a zatim ju je, na opće iznenađenje svih prisutnih, stavio na glavu.

Situacija je izazvala erupciju smijeha na tribinama, a snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.