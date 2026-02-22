VIDEO / Stopostotni Matković sjajan u pobjedi Pelicansa

New Orleans Pelicansi noćas su upisali treću pobjedu u pet utakmica, a ovaj su put bili bolji od Philadelphia 76ersa rezultatom 126:111.
Susret je odlučen u drugom poluvremenu, a najbolji je bio Jordan Poole s 23 poena. Odlični su bili i Zion Williamson s 21 košem, dok je Sadiq Bey postigao 20 poena.
Odlična je ova noć ponovno bila i za Karla Matkovića koji je u svojih 18 minuta na terenu ubacio 12 poena uz stopostotan učinak.
Pelicansi su sada na omjeru 16-42, dok su Sixersi pali na 30-26.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!