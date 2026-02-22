VIDEO / Stopostotni Matković sjajan u pobjedi Pelicansa

New Orleans Pelicansi noćas su upisali treću pobjedu u pet utakmica, a ovaj su put bili bolji od Philadelphia 76ersa rezultatom 126:111.

Susret je odlučen u drugom poluvremenu, a najbolji je bio Jordan Poole s 23 poena. Odlični su bili i Zion Williamson s 21 košem, dok je Sadiq Bey postigao 20 poena.

Odlična je ova noć ponovno bila i za Karla Matkovića koji je u svojih 18 minuta na terenu ubacio 12 poena uz stopostotan učinak.

Pelicansi su sada na omjeru 16-42, dok su Sixersi pali na 30-26.

