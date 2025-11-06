VIDEO / Šok za Rijeku: Pogledajte kako je Lincoln izjednačio protiv prvaka Hrvatske!

Podijeli :

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige na Gibraltaru vodila 1:0 protiv Lincolna pogotkom Tonija Fruka iz 41. minute. U 67. minuti domaćini su dobili prilično dvojben kazneni udarac nakon što je Amer Gojak igrao rukom, no Martin Zlomislić obranio je pokušaj Mandija i sačuvao prednost svoje momčadi. Ipak, u 84. minuti Lincoln dolazi do izjednačenja — Arguez je elegantno izbacio Lasickasa i snažno pucao s vrha šesnaesterca, Zlomislić je prvi udarac obranio, ali se lopta odbila do Gomeza koji glavom pogađa za 1:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.