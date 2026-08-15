VIDEO / Pogledajte kako je sjajni Brekalo istrčao 90 metara i asistirao za potvrdu Herthine pobjede

Domaćin je odigrao dominantno prvo poluvrijeme, u kojem su pogađali Sebastian Grønning, Marten Winkler i Deyovaisio Zeefuik, pa je momčad Stefana Leitla na odmor otišla s velikih 3:0. Heidenheim je početkom drugog dijela nakratko zaprijetio, ali je Oluwaseun Adewumi u završnici postavio konačnih 4:1 i osigurao Herthi drugu pobjedu u isto toliko utakmica na početku sezone.

Hertha je savršeno otvorila utakmicu i povela već u drugoj minuti. Winkler je izveo slobodni udarac s lijeve strane, a njegov niski ubačaj na prvoj vratnici dočekao je Grønning. Napadač je glavom iz neposredne blizine svladao Franka Fellera i rano šokirao goste.

Domaćin je nastavio pritiskati, imao veći posjed i visokim presingom gotovo odmah osvajao izgubljene lopte. Heidenheim nije uspijevao uspostaviti igru niti pronaći način kako se oduprijeti pritisku Herthinih nogometaša.

Na 2:0 Hertha je povisila u 26. minuti, i to spektakularnim potezom Winklera. Krilni igrač primio je loptu blizu centra, prošao dvojicu suparnika i krenuo prema vratima, a zatim snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio donji desni kut za veliko vodstvo domaćih.

Samo devet minuta kasnije stigao je i treći pogodak. Winkler je dugom loptom iza obrane pronašao Zeefuika, koji je iskoristio neopreznost gostujuće obrane, ušao u kazneni prostor i mirno prebacio istrčalog vratara Fellera za 3:0. Hertha je tako odigrala gotovo savršenih prvih 45 minuta.

Heidenheim je puno bolje otvorio nastavak i već u 49. minuti smanjio zaostatak. Mikkel Kaufmann izveo je duboki slobodni udarac koji je prošao pored svih igrača i stigao do Jana Schöppnera na drugoj vratnici. On je ostao potpuno sam te je loptu pospremio u praznu mrežu nakon što je Marius Gersbeck istrčao i pokušao izbiti ubačaj.

Gosti su ubrzo imali još jednu veliku priliku. Nakon jeftino izgubljene lopte Herthinih igrača na njihovoj polovici, Heidenheim je krenuo u kontru tri na jedan. Marcel Costly našao se sam pred vratima, ali Gersbeck je pravodobnim izlaskom natjerao napadača prema rubu kaznenog prostora, što je domaćoj obrani omogućilo da se vrati i otkloni opasnost.

Hertha se nakon toga ponovno stabilizirala, a ulazak Adewumija dodatno je promijenio tijek utakmice. Posuđeni igrač Burnleyja nekoliko je puta pobjegao umornoj obrani Heidenheima i prisilio goste na povlačenje.

Situacija je ipak postala neizvjesnija kada je Zeefuik dobio crveni karton zbog udarca laktom u prsa protivničkog igrača. Heidenheim je tako dobio novu priliku za povratak, ali samo nekoliko minuta kasnije Hertha je riješila utakmicu.

Nakon kornera domaći su krenuli u brzu kontru tri na jedan. Josip Brekalo je u završnici akcije poslužio Adewumija, a napadač je mirno završio akciju i pogodio za 4:1.

Kasni pogodak tako je okrunio odličan nastup Adewumija nakon ulaska s klupe, a Hertha je uvjerljivom pobjedom nastavila savršen početak sezone s dvije pobjede u prva dva kola.

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