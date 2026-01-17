VIDEO / Perišić spasio čisti pogodak, a onda zabio za vodstvo PSV-a!

Ivan Perišić je u 76. minuti susreta zabio za 2:1 vodstvo PSV-a protiv Fortune Sittarda u 19. kolu nizozemske Eredivisie.
Treći je to pogodak za hrvatskog reprezentativca u ovoj sezoni u najjačem razredu nizozemskog nogometa.
Tako je na najbolji mogući način potvrdio sjajnu obrambenu reakciju iz 53. minute. Tada se pri rezultatu 1:1 u punom sprintu vratio u kazneni prostor i pravovremeno oduzeo loptu protivničkom igraču Petersonu koji se baš u tom trenutku spremao šutirati s desetak metara iz izgledne situacije.
