VIDEO / Oborio je dva Guinnessova rekorda, obranio penal Ronaldu, a sada postao tragičar ‘hrvatske kolonije’

Tractor, kojeg je donedavno vodio hrvatski trener Dragan Skočić, u svom sastavu ima niz poznatih imena iz hrvatskog nogometa. U porazu su sudjelovali Domagoj Drožđek, koji je odigrao 55 minuta, Tibor Halilović koji je odigrao cijeli susret, dok je Tomislav Štrkalj ostao na klupi, a Igor Postonjski već dulje vrijeme nije u kadru. Priliku je dobio i bivši desni bek Dinama Sadegh Moharrami, koji je ušao u igru u 85. minuti.

Ipak, glavna priča utakmice bio je vratar Alireza Beiranvand. Ovaj 195 centimetara visoki Iranac pažnju je privukao na Mundijalu 2018. u Rusiji, kada je obranio kazneni udarac Cristianu Ronaldu protiv Portugala, a dodatno se proslavio nevjerojatno dugim bacanjima lopte rukom. Svoje nevjerojatno umijeće pokazivao je tada na svjetskoj sceni, a tijekom karijere upisao je i dva Guinnessova rekorda – najduže bacanje lopte rukom od 61.0026 metara protiv Južne Koreje 2016. te najduži drop-kick od 78.014 metara iz 2019. godine.

No, ovaj put prometnuo se u tragičara. Pri rezultatu 0:0 napravio je prekršaj izvan kaznenog prostora, zaradio crveni karton i ostavio svoju momčad na cjedilu. Al Ahli je to iskoristio, preuzeo kontrolu i na kraju slavio s uvjerljivih 3:0, čime je izborio plasman u četvrtfinale azijske Lige prvaka.