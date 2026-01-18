VIDEO / Hrvatski napadač majstorski zabio nakon točno tri mjeseca u ‘Cvajti’!

Podijeli :

U susretu 18. kola 2. Bundeslige Kaiserslautern dočekuje Hannover. Gosti su poveli u 67. minuti pogotkom Enza Leopolda, no nisu dugo bili u prednosti, Hrvatski napadač Ivan Prtajin je u 74. iz teške pozicije majstorski pogodio glavom za 1:1. Bivšem napadaču Hajduka bio je to deveti pogodak sezone i prvi nakon točno tri mjeseca. Utakmica je u tijeku...

