VIDEO / Hrvatski napadač majstorski zabio nakon točno tri mjeseca u ‘Cvajti’!

Bundesliga 18. sij 202615:10 0 komentara

U susretu 18. kola 2. Bundeslige Kaiserslautern dočekuje Hannover. Gosti su poveli u 67. minuti pogotkom Enza Leopolda, no nisu dugo bili u prednosti, Hrvatski napadač Ivan Prtajin je u 74. iz teške pozicije majstorski pogodio glavom za 1:1. Bivšem napadaču Hajduka bio je to deveti pogodak sezone i prvi nakon točno tri mjeseca. Utakmica je u tijeku...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u iostale bupreko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

