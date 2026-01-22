VIDEO / Dyche i Englezi poludjeli na Pajača, prvo im ‘ukrao’ penal pa pokazao izravni crveni

Prvo je u 90. minuti pokazao žuti karton Ndoyeu za simuliranje, iako su Englezi bili uvjereni da trebaju dobiti kazneni udarac.

Nakon toga je nakon jednog duela pokazao izravan crveni karton Andersonu, čini se zbog prigovora.

Braga je na kraju slavila s 1:0.

