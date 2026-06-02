VIDEO / Courtois čudesno zaustavio Modrića na Rujevici: ‘Luka je nevjerojatan tip, može biti primjer mnogima’

“Odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Hrvatske, koja je velika momčad i težak test za nas. Modrić može biti primjer mnogim igračima. U njegovoj dobi nije mu ponestalo motivacije da pobjeđuje. Nevjerojatan je tip i nevjerojatan igrač i vođa koji čini druge igrače boljima”, rekao je Courtois o bivšem suigraču iz Reala pa dodao:

“Obranio sam mu jedan udarac i nije bio baš sretan haha. Na Svjetskom prvenstvu želimo proći skupinu, a u nokaut fazi sve je moguće. Jedna loša utakmica i ispadaš”, zaključio je jedan od najboljih vratara današnjice.