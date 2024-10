VIDEO / Hodoba: Dalić će biti jedan od najboljih ako uspije riješiti ovaj zakon nogometa

Podijeli :

Naš komentator Ivan Hodoba u emisiji Jutro na SK osvrnuo se na igru Hrvatske nogometne reprezentacije u slavlju 2:1 protiv Škotske na Maksimiru.

“Nisam mislio da će utakmica biti jednostavna, malo je susreta jednostanih za Hrvatsku u zadnje vrijeme. Nije mi veliko iznenađenje što smo se mučili, zadnja lagana pobjeda koju sam gledao bila je ona protiv Nizozemske u Ligi nacija. Traže se igrači, nema više standardnih početnih jedanaest i treba istrpjeti takvo razdoblje. Hrvatska nije izgledala briljantno, naročito u prvom poluvremenu gdje je bilo dosta individualnih grešaka na koje nisam računao da će se događati” započeo je Hodoba analizu utakmice protiv uvijek srčanog i zahtjevnog protivnika Škotske.

“Škoti su imali još jedan peh, a Hrvatskoj se malo vratilo ono što je oduzeto na Euru protiv Albanije i Italije. Opet smo ostavili dojam lutanja, jučer je bilo sreće, a nadam se da će kvaliteta uskoro izaći na vidjelo.”

Bilo je grešaka koje se uvijek događaju i bit će ih još, a naš komentator osvrnuo se na pozitivne aspekte i objasnio da mu se posebno svidio nastup kapetana.

“Luka Modrić odigrao je još jednu briljantnu utakmicu, fascinantno je da je u oovj dobi i dalje tako motiviran. Luka je uvjerljivo prvo ime Hrvatske i tehnički i taktički te se nadam da će drugi slijediti njegov primjer”, navodi Hodoba te ističe i nastupe Duje Ćalete-Cara, Igora Matanovića, Andreja Kramarića te Martina Baturine.

Hrvatska je pobjedu sačuvala zahvaljujući VAR-u zbog kojeg nije priznat gol Škotske, a Dalić je ponovo istaknuo veliku opasnost u samom finišu utakmice.

“To se događa u nogometu, momčadi se počnu povlačiti kada imaju gol prednosti, a suparnici koriste otvorene šanse. Nije Dalićeva Hrvatska prva niti zadnja kojoj se to događa, ključno je doći do dva gola prednosti pa ‘uploviti u mirnije vode’. Bayer Leverkusen prošle je sezone u samim finišima dolazio do pobjeda, to su nogometne zakonitosti. Ako Dalić pronađe formulu kako to izbjeći, bit će jedan od najboljih trenera svijeta”, zaključuje Hodoba.