VIDEO / Luka Modrić u Sloveniji zabio iz početnog udarca s centra! Ovog se ne bi posramio ni ‘pravi Luka’

Mladi nogometaš slovenskog Aluminija u juniorskoj je ligi iz početnog udarca zabio gol s centra protiv Celja. A taj mladić ima i posebno ime - Tai Luka Modrić. Njegova momčad na kraju je u Celju izgubila 2:1.

U 33. minuti Modrić je mrežu “grofova” zatresao izravno s centra, odmah nakon početnog udarca. Takvog se projektila ne bi posramio ni njegov neusporedivo slavniji hrvatski imenjak.

Tai Luka Modrić nastupa u juniorskoj ligi Slovenije i ove sezone je postigao tri gola. Uskoro bi mogao zaigrati i u dresu Slovenije.

Naime, Nogometni savez Slovenije oživio je U-18 reprezentaciju koja će biti svojevrsni most za prijelaz u juniorsku, odnosno U-19 reprezentaciju.

Mjesto izbornika preuzeo je bivši reprezentativac Slovenije Goran Cvijanović. On je javnosti predstavio svoj prvi popis igrača na koje računa, a među tim igračima je i Modrić.

Imenjak legendarnog hrvatskog nogometaša Luke Modrića prvi je put dobio poziv u reprezentaciju.

