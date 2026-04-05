VIDEO / Vasilj nevjerojatnom predstavom sačuvao važan bod St. Pauliju u borbi za ostanak

U 28. kolu Bundeslige Union Berlin Josipa Juranovića ugostio je St. Pauli Nikole Vasilja koji je nedavno sa svojom Bosnom i Hercegovinom izborio nastupa na Svjetskom prvenstvu. Unatoč dominaciji Uniona, St. Pauli je remijem od 1:1 osvojio važan bod u borbi za ostanak u Bundesligi.

St. Pauli je poveo lijepim golom Mathiasa Pereire Lagea u 25. minuti da bi Union izjednačio u 52. minuti preko Andreja Ilića.

Dominirao je potom Union, ali Nikola Vasilj na golu bio je nezaustavljiv. Upisao je ukupno sedam obrana te je a bio najbolje ocijenjeni igrač u svojoj momčadi.

Upisao je čak šest obrana unutar 16 metara te je pokazao da bi, unatoč greškama protiv Walesa i Italije, trebao biti ključan igrač Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

St. Pauli je i dalje u zoni ispadanja, ali na 16. mjestu koje donosi dodatne kvalifikacije s trećeplasiranim iz 2. Bundeslige, a ne automatsko ispadaje.

