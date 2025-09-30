VIDEO / Pogledajte nevjerojatnu asistenciju vratara Reala za Mbappea

Podijeli :

Real Madrid gostuje protiv debitanata u Ligi prvaka u dalekom Kazahstanu. Putovali su više od šest tisuća kilometara, a to ih nije omelo da preko Kyliana Mbappea dođu do velikog vodstva. Francuz je zabio prvi gol iz jedanaesterca u prvom poluvremenu, a onda je u drugom dijelu iskoristio nevjerojatno dodavanje svog golmana Thibauta Courtoisa za povećanje vodstva.

