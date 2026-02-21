VIDEO / Leverkusen kiksao kod Juranovićevog Uniona, Jakićev Augsburg preokrenuo protiv Majerovog Wolfsburga

Podijeli :

U 23. kolu njemačke Bundeslige Union Berlin Josipa Juranovića iznenadio je pobjedom od 1:0 protiv Bayer Leverkusena dok je u isto vrijeme Augsburg Kristijana Jakića i Nediljka Labrovića režirao nevjerojatan preokret u posljednjim minutama utakmice protiv Wolfsburga za koji igr Lovro Majer.

Union je jedini gol u pobjedi zabio u 28. minuti kada je Rami Khedira pogodio za 1:0. Do kraja susreta Leverkusen je bio bolji, ali nisu uspjeli izjednačiti. Josip Juranović zbog ozljede nije bio ni na klupi.

U isto vrijeme su susret započeli Wolfsburg i Augsburg. Prvo je do vodstva stigao klub Lovre Majera, a zabio ga je u 41. minuti Yannick Gerhardt da bi Augsburg u 59. minuti izjednačio preko Rodriga Ribeira. Vukovi su ipak ponovno poveli u 70. minuti golom Kenta Shiogaija, ali Augsburg je do kraja susreta preokrenuo.

Prvo je u 87. minuti Michael Gregoritsch zabio iz penala za 2:2, a onda je za konačnih 3:2 pogodio Kosovar Elvis Rexhbecaj. Tako je Augsburg skočio na 10. mjesto Bundeslige dok je Wolfsburg na 15. mjestu i u žestokoj borbi za ostanak. Ako Werder Bremen u ovom kolu svlada St. Pauli, Wolfsburg će pasti u zonu ispadanja, na 16. mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak u ligi.

