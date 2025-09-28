UŽIVO OD 18:15 DINAMO – SLAVEN B. Stigli sastavi, Kovačević izveo moćnu postavu

Nogometaši zagrebačkog Dinama i Slavena Belupa u 18:15 minuta igraju posljednju utakmicu 8. kola SHNL-a. Dinamo utakmicu dočekuje bodovno izjednačen s Hajdukom, koji je jučer slavio 2:0 protiv Lokomotive u svom dvoboju ovog kola, pa će momčad Marija Kovačevića tražiti pobjedu kojom bi ponovno otišla na tri boda prednosti na vrhu ljestvice. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu.
16:53
Stigli sastavi
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Theophille - Catherine, McKenna, Godav - Mišić, Ljubičić, Bennancer - Bakrar, Kulenović, Hoxha.
SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Išasegi, Božić, Kovačić, Zuta - Agbekpornu, Crepulja - Mitrović, Jagušić, Šuto - Lepinjica
15:08
Evo kako je Kovačević objasnio zašto ne igra Mudražija
Uoči susreta Dinama sa Slaven Belupom na Maksimiru u nedjelju od 18.15 sati, trener Dinama Mario Kovačević dobio je i pitanje o maloj minutaži Roberta Mudražije.
11:39
Gregurina: Trebat će nam i malo sreće "Neće biti lako, Dinam
"Dinamo je u ovom trenutku izraziti favorit, ali mi svoje šanse imamo i pokušat ćemo ih iskoristiti. Ključno je da budemo kompaktni u svakom pogledu, odgovorni na lopti u svim dijelovima terena, a trebat će i malo sreće na Maksimiru ako želimo do pozitivnog rezultata", rekao je u najavi utakmice Slavenov trener Mario Gregurina.
11:37
Kovačević: Kakav umor, Modrić s 40 godina odigra 60 utakmica
Modri će u nedjelju od 18:15 na Maksimiru dočekati Slaven Belupo, a susret protiv bivše momčadi najavio je trener Plavih Mario Kovačević:
11:26
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka.
11:25
Što kažu kladionice?
Dinamo je veliki favorit u ovom dvoboju.
Koeficijenti kladionica na ishod utakmice:
Pobjeda Dinama - 1.25
Remi - 7.50
Pobjeda Slaven Belupa - 15.00
