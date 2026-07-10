Ušla je u finale Wimbledona, a alergična je na travu: ‘Moram uzimati tablete, koristiti sprejeve i kapi za oči’

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AP Photo/Brian Inganga via Guliver

Najprestižniji teniski turnir na svijetu dobit će novu pobjednicu.

Karolína Muchová prvi će put u karijeri zaigrati u finalu Wimbledona nakon što je u uzbudljivom polufinalu svladala Amerikanku Coco Gauff rezultatom 2:1 u setovima (6:2, 1:6, 7:6 (12:10)). Češka tenisačica tako je ostvarila svoj najveći uspjeh na travnatoj podlozi.

Muchová je od samog početka bila agresivnija i sigurnija u svojoj igri. U prvom je setu dvaput oduzela servis drugoj nositeljici te uvjerljivo povela s 1:0. Gauff je odgovorila u drugoj dionici, potpuno preuzela inicijativu i sa 6:1 izborila odlučujući set.

Treći set ponudio je vrhunsku neizvjesnost. Nijedna tenisačica nije uspijevala napraviti ključnu razliku pa je pobjednica odlučena u super tie-breaku. Gauff je kod vodstva 10:9 imala meč-loptu, ali je promašila naizgled lagan udarac i lopticu poslala u mrežu. Muchová je odmah kaznila taj propust, okrenula završnicu u svoju korist i s 12:10 izborila plasman u finale.

Za Čehinju će to biti premijerni nastup u finalu najprestižnijeg svjetskog turnira, a uspjeh je još značajniji s obzirom na brojne ozljede koje su obilježile njezinu karijeru. Ističe da danas upravo zbog toga najviše cijeni činjenicu da može igrati bez zdravstvenih problema.

“U ovom trenutku najviše cijenim to što sam ovdje i što mogu igrati bez velikih problema koje sam imala u prošlosti. Uživam u svakom trenutku i u tome što mogu razvijati svoju igru. To mi je sada najvažnije”, rekla je Muchová.

Zanimljivo, do najboljeg rezultata na travi stigla je iako joj upravo ta podloga stvara zdravstvene poteškoće.

“Vjerovali ili ne, doista sam alergična na travu. Svaki dan moram uzimati tablete, koristiti sprejeve i kapi za oči”, priznala je kroz osmijeh.

Objasnila je kako je do iskoraka na travnatoj podlozi došla zahvaljujući boljoj prilagodbi uvjetima, većem samopouzdanju i jasno definiranoj taktici. Dodala je da je nakon nešto sporijeg ulaska u turnir pronašla pravi osjećaj za igru, posebno na servisu.

“Kada sam se priviknula na teren i vizualne orijentire, osjećala sam se jako ugodno. Puno pomaže kada vas služi servis jer se u teškim trenucima uvijek mogu osloniti na njega ili na prvi udarac nakon servisa”, objasnila je.

Muchová vjeruje da na travi nikada nije igrala na višoj razini.

“Ovo je bez ikakve sumnje moj najbolji rezultat na travi. Prije Wimbledona odigrala sam dva turnira na toj podlozi, što mi je donijelo potrebno samopouzdanje i iskustvo. Mislim da se sada na travi osjećam najbolje u karijeri, a to sam pokušavala postići godinama”, rekla je.

U subotnjem finalu, koje počinje u 17 sati, Muchová će igrati protiv svoje sunarodnjakinje Linde Noskove.

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