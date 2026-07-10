Samo na SK: Čudesni 114. tenisač svijeta kreće po finale Wimbledona

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(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Centralni teren All England Cluba danas je poprište polufinalnih mečeva u muškoj konkurenciji. Program započinje u 14:30 sati otvaranjem prvog polufinalnog para u kojem će snage odmjeriti najveća senzacija turnira, domaći predstavnik Arthur Fery, i treći igrač svijeta, Nijemac Alexander Zverev. Prijenos gledajte samo na Sport Klubu 1.

Fery (23) je ispisao povijest britanskog tenisa postavši tek peti domaći igrač u Open eri s plasmanom u polufinale Wimbledona.

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No, još impresivniji je podatak da je on tek drugi tenisač s pozivnicom (wild card) u povijesti turnira koji je stigao do ove faze, reprizirajući tako mitski doseg Gorana Ivaniševića iz 2001. godine. Nakon što je u četvrtfinalu eliminirao Top-10 igrača Flavija Cobollija, Fery poručuje:

“Zverev je ponovno stepenica više, ali spreman sam. Nemam što izgubiti. Izaći ću na teren, igrati svoju igru i vjerovati u sebe. Vidjet ćemo kamo će me to odvesti.”

Zverev s druge strane igra tenis života. Trenutačno se nalazi u impresivnom nizu od 12 uzastopnih pobjeda na Grand Slam turnirima, nošen samopouzdanjem nakon osvajanja Roland Garrosa prošlog mjeseca. Nijemac je u četvrtfinalu u velikom stilu prekinuo crni niz protiv Taylora Fritza i prvi put u karijeri osigurao polufinale Wimbledona. Pobjedom u današnjem meču, Zverev bi osigurao plasman u svoje drugo uzastopno Grand Slam finale, ali i skok na drugo mjesto ATP ljestvice, ispred Carlosa Alcaraza.

Pobjedom u današnjem meču, Zverev bi osigurao plasman u svoje drugo uzastopno Grand Slam finale, ali i skok na drugo mjesto ATP ljestvice, ispred Carlosa Alcaraza.

Ipak, oči domaće publike bit će uprte u 23-godišnjeg Feryja, koji je ove godine “procvjetao” upravo preko Flavija Cobollija (kojeg je s 3:0 u setovima pobijedio i na Australian Openu i sada u četvrtfinalu Wimbledona), a na putu do polufinala izvlačio je nemoguće – okrenuo je dvostruki break zaostatka protiv Bergsa te slavio protiv Dimitrova nakon 1:2 u setovima i breaka minusa.

Riječ je o 114. igraču svijeta koji je plasmanom u polufinale Wimbledona kreirao svjetsku senzaciju, a hoće li preko Zvereva otići korak više, gledajte uživo od 14:30 sati na Sport Klubu 1.