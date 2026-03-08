VIDEO / Ružić upisala ogromnu pobjedu na Indian Wellsu, pala je olimpijska pobjednica!

Podijeli :

Najbolja hrvatska tenisačica Antonija Ružić prošla je u treće kolo WTA 1000 turnira u Indian Wellsu nakon pobjede nad olimpijskom pobjednicom Kineskinjom Qinwen Zheng 6-4, 7-5.

Ružić (WTA-57,) je nakon dva sata igre nadigrala 23. tenisačicu svijeta Zheng u njihovom prvom srazu na WTA touru. U prvom setu je Ružić napravila break za 3-2, Kineskinja odmah poravnala na 3-3, da bi u 10. gemu Ružić novim oduzimanjem servisa uzela set u kojem je spasila sedam od osam break-lopti. U drugom setu Antoniaa vodi s 5-2, no Zheng se uspijeva vratiti i poravnati na 5-5, da bi u 12. gemu Ružić došla do osmog uspjeh u karijeri nad igračicama iz društva 50 najboljih na svijetu.

U 3. kolu igrat će protiv 13. tenisačice svijeta, Čehinje Karoline Muchove, ovogodišnje pobjednice WTA turnira u Dohi.

Bit će to njihov drugi međusobni susret, u prvom je, u Montrealu prošle godine, Muchova slavila u dva seta.