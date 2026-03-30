VIDEO / Teška ozljeda reprezentativca hrvatskog suparnika na Svjetskom prvenstvu: Jedva je izašao s terena

Podijeli :

U Stuttgartu se igra prijateljska utakmica između Njemačke i Gane, hrvatskog suparnika na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Nakon prvog poluvremena Njemačka je vodila 1:0 nakon gola Kaija Havertza iz kaznenog udarca. Nijemac je na početku drugog dijela izašao iz igre, a isto je nekoliko minuta kasnije morao napraviti i Kojo Peprah. Mladi ganski branič sudario se s Nickom Woltemadeom koji je u nastavku akcije zatresao gredu te je ostao ležati na travnjaku. Neko vrijeme mu se ukazivala pomoć, a na kraju je uz pomoć liječničkog osoblja odšepao izvan terena. Tek treba vidjeti koliko je ozbiljna ozljeda igrača Nice te hoće li biti spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.