VIDEO / Ružić izborila četvrtfinale Monterreyja, Vekić ispala

U noći sa srijede na četvrtak hrvatske tenisačice ostvarile su polovičan uspjeh na WTA 500 turniru u meksičkom Monterreyju. Antonia Ružić slavila je s 2-1 u setovima protiv Elisabete Cocciaretto dok je Donna Vekić izgubila od Elise Mertens s 2-0.
Prva je na teren izašla Vekić. Osječanka je protiv Mertens bila autsajder, a na kraju se ispostavilo da je to bilo opravdano. U prvom setu povela je s 3:2, ali onda gubi četiri gema u nizu i Mertens osvaja prvu dionicu sa 6:3.
Odmah na otvaranju drugog seta gubi servis te više ne pronalazi ritam na svom početnom udarcu. Ritam nije imala ni Belgijanka, ali je svejedno uspjela slaviti sa 6:3, 6:3.
Ružić je na meksičku tvrdu podlogu izašla nešto kasnije. Ona je igrala protiv Cocciaretto koja ju je pobijedila u švedskom Bastadu. U prvom setu nadoknadila je Orehovčanka break zaostatka te je na kraju sa 7-2 u tie-breaku došla do vodstva.
U drugom setu bolja je bila Talijanka sa 6:2 da bi u setu odluke samo jedna tenisačica bila na terenu. Bila je to Ružić koja nije izgubila niti jedan gem te je sa 7:6(2), 2:6, 6:0 izborila četvrtfinale Monterreyja.
Tamo je čeka Čehinja Marie Bouzkova, 53. tenisačica svijeta.
