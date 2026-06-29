VIDEO / Đoković za SK: Igra je tu i to me veseli

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Dan prije svog prvog meča na ovogodišnjem Wimbledonu, Novak Đoković je dobro raspoložen i zadovoljan igrom.

Tako kaže u razgovoru za Sport Klub nakon treninga s Flavijem Cobollijem, doprvakom Roland Garrosa.

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“Zadovoljan sam pripremama. Nisam godinama igrao turnir kao uvertiru za Wimbledon. U Australiji, a pogotovo ovdje, osjećam da se dobro prilagođavam uvjetima i podlozi, pa mi nije toliko nužno imati službeni turnir“, kaže Đoković u razgovoru s Nebojšom Viškovićem i ipak dodaje:

“Činjenica je da je ova godina specifična i da nisam igrao puno mečeva. Ušao sam praktički bez mečeva u Roland Garros i pokušao sam dizati formu kako turnir odmiče, ali imao sam tri iscrpljujuća meča od po četiri sata. Ipak, zadovoljan sam trudom i naporom protiv 20 godina mlađeg suparnika (Fonsece)“.

Prvi suparnik mu je Kinez Yibing Wu, trenutno 99. na svijetu.

“Kada sam spreman i kada sam zdrav, zadovoljan sam igrom. Igra je tu, to me raduje. Ovdje na travi su poeni kraći, to me veseli jer se neću morati toliko trošiti“, zaključuje Đoković za Sport Klub.

Đokovićev meč treći je po redu na Centralnom terenu u ponedjeljak, a pratite ga na Sport Klubu 2.

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