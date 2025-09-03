‘Ne usudim se reći da je Alcaraz favorit protiv Đokovića’

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

U petak će Novak Đokovič i Carlos Alcaraz igrati polufinalni meč na US Openu. U New Yorku se očekuje spektakl jer su Srbin i Španjolac naučili teniske fanove na takve mečeve. Prije susreta je za španjolski medij Onda Regional govorio Juan Carlos Ferrero, Alcarazov dugogodišnji trener.

“Velika razlika u njegovoj (Alcarazovoj) igri je konstantnost. Radili smo na tome i to se poboljšava”, započeo je Španjolac.

“Ne smijemo se fokusirati na Novaka. Carlos se mora fokusirati na sebe i tjerati Đokovića do limita. Meč mu treba biti fizički težak zbog Carlosove brzine”.

Unatoč svemu pozitivnog oko Alcaraz, Ferrero bježi od uloge favorita.

“Ne dolazi u obzir da je Alcaraz favorit. Carlos igra spektakularno, s ogromnim samopouzdanjem, ali ne usudim se reći da je favorit. Novak će dati sve od sebe. Bit će nevjerojatno teško.”

Ferrero je razgovor zaključio osvrnuvši se na uvjete.

“U Australiji smo igrali po noći i to je više pogodovalo Novaku. Ako tu budemo igrali preko dana, mislim da će uvijeti ići nama na ruku.”