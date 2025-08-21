Talijani osvojili US Open i obranili čast “pravih” parova

Podijeli :

via Guliver

Novi format US Opena napravljen je da igrači singla mogu sudjelovati. To se nije svidjelo specijalistima za parove koji smatraju da ih se marginalizira. Tako je samo jedan "pravi" par sudjelovao na turniru od 16 kombinacija. No, to je bilo dovoljno. Sara Errani i Andrea Vavassori su upisali četiri pobjede i osvojili US Open.

Nakon dvije pobjede u prvom danu turnira prešlo se na drugi. Polufinalni susret odigrali su protiv američke kombinacije Danielle Collins / Christian Harrison. Errani i Vavassori su oba seta osvojili s 4:2 te su izborili finale.

Poznati polufinalisti novog formata mixa na US Openu: Nema Alcaraza i Đokovića Đoković sa sunarodnjakinjom ispao u prvom kolu US Opena

S druge strane ždrijeba bili su Iga Swiatek i Casper Ruud koji su u svom polufinalu bili bolji od Jacka Drapera i Jessice Pegule 3:5, 5:3, 10:8.

Finale je bio prvi meč koji se igrao po “normalnom” formatu, na šest dobivenih gemova. Bio je to zanimljiv susret. Prvi set je osvojila Talijanska kombinacija sa 6:3 da bi Poljakinja i Norvežanin uzvratili u drugom sa 7:5.

U trećem setu koji se igrao na 10 osvojenih poena su se Errani i Vavassori brzo odvojili te su na kraju sa 6:3, 5:7, 10:6 osvojili premijerno izdanje ovakvog turnira mješovitih parova na US Openu.

Errani i Vavassori bili su jedni od najvećih protivnika ovog formata zbog odnosa prema igračima parova. Oni su lani osvojili naslov te su po novom formatu jedva ušli u turnir. Na kraju su dokazali klasu i drug put u nizu podigli pehar u New Yorku.