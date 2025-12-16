SKener: Počinje NextGen Finals, a ovo je sve što trebate znati o budućim vođama tenisa

Podijeli :

Guliver Image

U srijedu od 12 sati po hrvatskom vremenu Dino Prižmić će u Jeddahu otvoriti prestižni NextGen Finals turnir namijenjen za osmoricu perspektivnih teniskih mladića koji su u 2025. napunili 20 godina ili su trenutačno mlađi od 20 godina.

Turnir se igra po istom formatu kao i ATP Tour Finals, a to je da su igrači podijeljeni u dvije skupine, u ovom slučaju plavu i crvenu grupu. To je zapravo, uz broj igrača, jedna od rijetkih sličnosti s prestižnim turnirom za najboljih osam igrača svijeta.

Velika razlika s tim turnirom su ipak pravila. Najviše iskače ono o broju setova jer se na NextGen Finalsu igra na tri dobivena seta (best of five), ali se setovi igraju do četiri gema. Također, na ovom natjecanju gemovi se igraju kao i parovi, a to znači da nema izjednačenja (deucea).

Jedina razlika je što na ovom turniru igrač koji servira bira s koje strane će servirati za razliku od parova gdje to radi igrač koji prima servis. Osim toga, postoje neke inovacije kao što je drugačiji shot-clock ili razlika promjene strane (nakon prvog gema se ne mijenjaju strane).

Sad kad smo vas uveli u format turnira, možemo vas upoznati s igračima koji nastupaju na turniru. To ćemo napraviti od prvog do osmog nositelja.

Learner Tien

Prvi nositelj turnira trebao je biti Jakub Menšik, ali Čeh je otkazao nastup kao i prošlogodišnji pobjednik Joao Fonseca koji bi bio drugi nositelj. Tim otkazivanjima mjesto prvog nositelja pripalo je Amerikancu Learner Tienu. Riječ je o ljevorukom tenisaču koji se u 2024. godini na scenu probio brojnim pobjedama na ITF razini da bi onda postepeno to prebacio i na jače Challenger turnire, a onda i na ATP i Grand Slam razinu.

Mladi Amerikanac upisao je jake pobjede poput onih protiv Daniila Medvedeva (Australian Open) i Andreyja Rubleva (Washington), a imao je skalpove i protiv Lorenza Musettija (Peking) i Bena Sheltona (Mallorca). Njegov stil nije baš ugodan oku jer se to svodi na guranje loptice, a baš je protiv igrača sličnog sebi, Camerona Norrieja, došao do svoje prve ATP titule. Bilo je to na 250-ici u Metzu gdje je slavio nakon nevjerojatne drame. Tien će biti favorit turnira, no njegov stil može se dobrom i strpljivom igrom kontrirati.

Lani je bio u finalu gdje ga je porazio Joao Fonseca.

Alexander Blockx

Inače se na ovim turnirima nađe nekoliko igrača u TOP 100 društvu, no to nije slučaj ove godine. Osim Tiena, koji je 28. na ATP ljestvici, više nema nijednog tenisača u elitnom društvu. Alexander Blockx je drugi nositelj, a on se trenutačno nalazi na 116. mjestu. Njegova igra više sliči modernom tenisu jer se oslanja na snažan forehand i snažan servis, no kao i brojnim mladim igračima, manjka mu raznovrsnosti.

U svojoj karijeri osvojio je tri Challenger turnira, a sjajna vijest za njega je što su svi stigli u dvoranskim uvjetima (Kobe, Oeiras, Bratislava). On će sigurno biti opasan u dvoranskim uvjetima za protivnike, no loša vijest je što jedan od igrača ima lijek za njega.

Dino Prižmić

Riječ je o Dini Prižmiću koji ga je početkom godine u Luganu izdominirao u dvorani. Splićanin je slavio sa 6:3, 6:2, a na kraju ga je Borna Ćorić zaustavio u polufinalu. Prižmić iza sebe ima sjajnu sezonu s dva osvojena Challengera (Zagreb, Bratislava) i dva poraza u finalima (Milano, San Marino), a i nekoliko zanimljivih pobjeda na ATP razini. U Umagu je došao do četvrtfinala gdje je izgubio od osvajača Luciana Darderija dok je u Chengduu u Kini upisao pobjedu protiv Terencea Atmanea, Francuza koji je ove godine namučio i Jannika Sinnera.

Splićanin nažalost od listopada nije odigrao niti jedan meč zbog ozljede, ali vjerujemo da se dobro pripremio za turnir koji pobjedniku može donijeti više od pola milijuna američkih dolara.

Martin Landaluce

Četvrti nositelj turnira prvi je od dva Španjolca na turniru. Njegovo ime je Martin Landaluce, a on također spada u kategoriju modernih tenisača. Njegova igra također je robotizirana kao i Blockxova jer se oslanja na jaki servis i forehand. Međutim, s obzirom na to da je riječ o Španjolcu, on se ne libi nekad ubaciti neki dropshot u jednadžbu.

19-godišnji mladić trenutačno je na 134. mjestu na ATP ljestvici, a ove sezone od zapaženih rezultata trebamo izdvojiti osvojeni Challenger u Orleansu i prolazak kvalifikacija na Australian Openu (poraz od Jamesa McCabea u prvom kolu).

Nicolai Budkov Kjaer

Iz tople Španjolske selimo u hladnu Norvešku gdje nas čeka talentirani Nicolai Budkov Kjaer. On je lani osvojio juniorski Wimbledon, a ove sezone je odradio kvalitetnu prvu profesionalnu sezonu. Mladi Norvežanin osvojio je čak četiri Challenger turnira (Glasgow, Tampere, Astana, Mouilleron-le-Captif) te po broju titula drži dijeli prvo mjesto s još petoricom među kojima je i Zagrepčanin Borna Ćorić.

On također spada među jače udarače među mlađim igračima i ne igra najzanimljiviji tenis. Međutim, njegov talent je neupitan i sigurno ćemo ga u budućnosti gledati redovito na najvećim teniskim turnirima.

Nishesh Basavareddy

Iako mu ime, kao i kod Learnera Tiena, to ne sugerira, Nishesh Basavareddy predstavlja Sjedinjene Američke Države. Njegovi roditelji podrijetlom su iz Indije koja je ipak poznatija po uspjehu u parovima. Međutim, mladi Basavareddy igra dobro na ATP razini te je i lani sudjelovao na ovom NextGen turniru. On igra kao i većina Amerikanaca. Oslanja se na svoj servis i forehand dok mu backhand nekada zna upaliti, ali ne toliko često.

20-godišnjak je u lipnju uspio probiti i granicu od TOP 100 tenisača, ali sada je tek na 167. mjestu. Ove godine nema nijedan osvojen Challenger turnir, no treba izdvojiti njegovu sjajnu 2024. godinu gdje je izborio čak sedam finala u kojima je upisao dvije pobjede i pet poraza.

Rafael Jodar

Svaki sljedeći igrač imat će isti opis svog stila igra pa će to slučaj biti i za Rafaela Jodara. Drugi španjolski predstavnik visok je 188 centimetara pa ne čudi što se oslanja na ofenzivniji stil. Zbog toga mu više paše tvrda podloga na kojoj ima i tri Challenger titule (Hersonissos, Lincoln, Charlottesville).

On je tome dodao i juniorski US Open iz 2024. godine, a kapetan španjolske Davis Cup reprezentacije David Ferrer zvao ga je u sastav kao sparing partner. Iako je tek sedmi nositelj, on bi mogao biti jedan od većih favorita za naslov na turniru.

Justin Engel

To vrijedi i za najmlađeg igrača turnira Justina Engela. 18-godišnji Nijemac već ima četvrtfinale ATP turnira. Učinio je to na travnatoj podlozi u Stuttgartu. Tim uspjehom je postao najmlađi četvrtfinalist u povijesti turnira. Između ostalog, mladi Nijemac razornih napadačkih udaraca, je kompletirao pobjede na sve tri postojeće podloge u tenisu te je postao drugi najmlađi igrač nakon 1990. godine kojemu je to pošlo za rukom. Jedini mlađi od njega bio je Rafael Nadal.

Engel je najveći njemački talent, a u turnir je upao kao zamjena nakon otkazivanja Jakuba Menšika. Iako je tek osmi nositelj turnira, mnogi se ne bi šokirali kada bi on osvojio turnir. Ipak, od preostalih sedam igrača na turniru, igrao je s četvoricom te je upisao tri poraza. Pobijedio je Rafaela Jodara, a upisao je poraze od Dine Prižmića, Learnera Tiena i Martina Landalucea.

Plavu grupu na ovom turniru čine Learner Tien, Martin Landaluce, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer dok u crvenoj igraju Dino Prižmić, Nishesh Basavareddy, Alexander Blockx i Justin Engel.

Turnir možete pratiti na kanalima Sport Kluba, a prvi dan prenosit će se na Sport Klubu 2.