Sinner za SK: Bolji sam tenisač nego prošle godine

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Sport Klub

Jannik Sinner je nakon osvajanja Wimbledona govorio i za Sport Klub.

Tijekom cijelog turnira ekipa Sport Kluba je, naravno, bila prisutna na terenima Wimbledona. Kako je i običaj, na kraju su naše kolege imale priliku razgovarati s prvakom Wimbledona, a po drugi put u karijeri to je bio Jannik Sinner.

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Talijan je s kolegom sa srpskog Sport Kluba Ivanom Govedaricom razgovarao upravo o prošlogodišnjoj i ovogodišnjoj wimbledonskoj tituli.

“Najvažnije je da mogu vidjeti razinu na kojoj sam igrao prošle i ove godine i da, nadam se, mogu reći da sam bolji tenisač. Jer, na kraju krajeva, ako to učiniš, veće su šanse da ostvariš velike stvari. Puno znači, ali teško je uspoređivati… Ako pobijediš na ovakvom turniru, gdje su najveći izazivači i najveći trofej, to mi mnogo znači. To što sam u ovoj poziciji mnogo znači mojoj obitelji, cijeli tim je bio ovdje. Pokušavam maksimizirati svoj potencijal i zaista je nevjerojatno”, kazao je Sinner.

Jannik je osvojio drugi Wimbledon i tek je deseti tenisač koji je taj trofej obraniio u “Open eri”. Također je stigao do svog petog Grand Slama.

Na ovogodišnjem turniru najviše je problema imao u prvom kolu kada je Miomira Kecmanovića pobijedio u pet setova, Novaka Đokovića je svladao u tri seta u polufinalu, dok je Alexandera Zvereva u finalu slomio s 3:1.

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