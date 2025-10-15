Sinner pobijedio Tsitsipasa i izborio novi okršaj s Đokovićem na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji

Podijeli :

xVCGx 111594383219 via Guliver

Jannik Sinner plasirao se u polufinale egzibicijskog turnira Six Kings Slam koji se održava u Riyadhu u Saudijskoj Arabiji. U prvom kolu, odnosno četvrtfinalu bio je bolji od Stefanosa Tsitsipasa s 2-0 u setovima.

Sinner je već na početku susreta pokazao kako je ozljeda koju je zadobio u Šangaju iza njega. Osvojio je prvih pet gemova u meču da bi Tsitsipas uspio do kraja seta osvojiti dva gema kako bi izbjegao “bicikl”, odnosno 6:0. Tako je Sinner sa 6:2 osvojio prvu dionicu.

Na otvaranju drugog seta Talijan je ponovno napravio break te je nakon toga lakoćom porazio Grka. Na kraju je slavio sa 6:2, 6:3. To mu je omogućilo prolaz u polufinale gdje ga čeka Novak Đoković koji je bio slobodan u prvom kolu.

U drugom polufinalu igrat će Carlos Alcaraz i Taylor Fritz. Poraženi u četvrtfinalu (Alexander Zverev i Tsitsipas) moći će svoju tugu “utopiti” u pozamašnoj svoti novca. Naime, za poraz u prvom kolu zaradili su velikih milijun i 500 tisuća dolara.

Podsjećamo, pobjednik turnira u Saudijskoj Arabiji kući će odnijeti šest milijuna dolara.