Prižmić u dva seta izborio peto uzastopno finale Challengera!

Roberta Corradin IPA Sport via Guliver Images

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-129.) plasirao se u finale ATP Challengera koji se igra na tvrdoj podlozi u poljskom Grodzisk Mazowieckom nakon što je u polufinalu sa 6-4, 6-3 svladao trećeg nositelja turnira Francuza Harolda Mayota (ATP-156.).

Prižmić, koji je u Poljskoj postavljen za drugog nositelja, tako je stigao do petog uzastopnog finala na “challenger” turnirima na kojima je nastupio, nakon naslova u Zagrebu i Bratislavi te finala u Milanu i San Marinu. U međuvremenu je nastupio i na ATP turniru u Umagu na kojem je stigao do četvrtfinala gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Talijana Luciana Darderija.

Prižmiću je za pobjedu nad Francuzom, s kojim je do sada igrao dva puta i jednom izgubio, bilo potrebno sat i 40 minuta igre.

U finalu će Splićanin igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog meča u kojem igraju Poljak Kamil Majchrzak (ATP-88.) i Francuz Ugo Blanchet (ATP-201.).