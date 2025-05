Poljičak zapeo u polufinalu Skoplja, najverojatnije ostaje bez kvalifikacija Wimbledona

Podijeli :

Hrvatski teniski reprezentativac Mili Poljičak (ATP - 274.) nije uspio ući u finale ATP Challenger 75 turnira u Skoplju, gdje ga je u polufinalnom dvoboju pobijedio bosansko-hercegovački predstavnik Nerman Fatić (ATP - 39.) sa 6-4, 5-7, 6-4.

Bio je to njihov drugi dvoboj na razini Challengera, a treći ukupno, u kojem je Fatić došao do druge pobjede. Sva tri su odigrali ove godine na zemljanoj podlozi i sva tri su odlučena u tri seta. Fatić je slavio na ITF turniru iz serije Istarske rivijere u Poreču, Poljičak mu je uzvratio prošloga tjedna na Challengeru Zagreb Open, da bi 30-godišnji reprezentativac BiH ponovno slavio u Skoplju.

U prvom setu se odlučujućim pokazao ‘break’ do kojeg je Fatić došao u trećem gemu. Poljičak je u drugoj dionici poveo 4-1, kod 5-3 je servirao za set i izgubio gem. No, došao je do trećeg seta trećim ‘breakom’ u setu za 7-5.

Splićanin je bio na pragu potpunog preokreta, kad je poveo 3-1 u odlučujućem setu. No, potom je u najdužem gemu meča spasio pet ‘break’-lopti, došao na poen od vodstva 4-1, ali je ipak izgubio servis za smanjenje na 3-2.

Fatić je novi ‘break’ napravio za vodstvo 5-4 i u sljedećem gemu iskoristio prvu meč-loptu za plasman u finale u kojem će mu suparnik biti Britanac Jay Clarke (ATP – 250.) koji je sa 7-6 (4), 6-3 bio bolji od prvog nositelja, Bolivijca Huga Deliena (ATP – 96.).

Ovaj poraz Poljičku je šanse za ulazak u wimbledonske kvalifikacije sveo na minimum. Naime, od idućeg tjedna Splićanin će biti oko 260. mjesta što je nekih 20 mjesta niže nego što će biti granica za mjesto u kvalifikacijama.