Poljičak u dvostrukom programu u Splitu izborio dva polufinala

Foto: Luka Mladinić / Split Open

Nevrijeme u Splitu odgodilo je sve mečeve u četvrtak pa su brojni tenisači imali dvostruki program u petak. Jedan od njih bio je i Mili Poljičak koji je nakon pobjede u pojedinačnoj konkurenciji slavio i u parovima na ATP Challenger u Splitu.

Poljičak je u četvrtfinalnom meču pojedinačne konkurencije pobijedio Mateja Dodiga koji mu je predao nakon što je ozlijedio gležanj pri rezultatu 3:1 za Poljička. Tako je Splićanin izborio polufinale te je nastavio dobru formu u 2026. godini.

Nekoliko sati kasnije Poljičak je morao igrati i parove gdje mu je partner bio Slovak Miloš Karol. Oni su u četvrtfinalu igrali protiv Hrvata Josipa Šimundže i Srbina Stefana Popovića te su slavili s 2-0 u setovima (6:2, 6:2).

Splitski tenisač imat će tako u subotu još jedan dvostruki program, a ako slavi u polufinalu parova i trostruki.

Nažalost, zbog ozljede Dodiga, u polufinalu parova nećemo gledati mladog Emanuela Ivaniševića, sina legendarnog Gorana. Njih dvojica su predali četvrtfinalni meč parova protiv Toma Handsa i Jana Jermara.