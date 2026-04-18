Nadal nije oduševljen Fonsecom: ‘Nisam stekao dojam da gledam velikog igrača kao kad sam prvi put vidio Đokovića’

Brazilski tinejdžer Joao Fonseca zasigurno je buduća teniska zvijezda, potencijalno i broj 1 te osvajač Grand Slamova, ali nisu svi uvjereni da će uistinu i dohvatiti te visine.

Joao Fonseca trenutno je 35. igrač svijeta, bio je i 24. prošle godine, a tek mu je 19 godina. Već ima dva ATP trofeja, a nedavno je na tri uzastopna turnira igrao redom s najboljim tenisačima svijeta.

U Indian Wellsu protiv Jannika Sinnera, u Miamiju protiv Carlosa Alcaraza te u Monte Carlu protiv Alexandera Zvereva. Sva je tri meča izgubio, ali je pokazao da na trenutke može igrati na jako visokoj razini s onim najboljima.

Očekivanja su od njega ogromna, iako neki smatraju kako taj cijeli “hajp” oko njega i nije opravdan.

“Gledao sam njegov meč u Miamiju. Iskreno, nisam stekao dojam da gledam istinski velikog igrača. Barem ne na razini Alcaraza, superzvijezde”, priznao je u razgovoru za Mundo Deportivo Toni Nadal, ujak Rafaela Nadala kojemu je bio trener tijekom čitave karijere.

“Sjećam se kad sam, vodeći Rafaela, prvi put vidio Đokovića. Odmah sam znao da će biti broj 1. Vidio sam Del Potra, kojeg sam trenirao kad je imao 18 godina i vidjelo se da će brzo postati top 10 igrač. Federer je isto tako odmah znao da će ga Rafael uskoro pobijediti. Ne vidim to isto s Fonsecom ili Menšikom. Kod Fonsece, vidio sam da mu nedostaju neke elementarne stvari kako bi bio istinski velik. Odličan je igrač, ali ne vidim da na tom nivou”, smatra Nadal koji je očito zaključio svoju trenersku priču.

Prethodnih je godina bio involviran u rad s Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom, a u zadnje vrijeme i sa Zverevom.

“Bio sam oduševljen kad me Felix zvao da radim s njim. Zajedno smo bili dvije godine, uživao sam. Prošlog ljeta, Zverev me zvao da mu budem trener i rekao sam mu kako nisam prava osoba za njega jer ne mogu imati posvećenost potrebnu za igrača tvoje klase.”

A vidi li svog nećaka Rafaela u ulozi trenera?

“Ne jer se njegov život vrti oko drugih stvari. Teško je izvedivo. Trener mora biti 100 posto posvećen i stalno putovati. Moj nećak ima dosta osobnih stvari kojima se bavi. Proveo je preko 20 godina putujući i sada ima neke druge stvari koje zahtijevaju puno njegovog vremena. Osim toga, sretan je uz obitelj.”

Nadal se dotaknuo i Novaka Đokovića. Treba li se umiroviti, pitao ga je novinar Mundo Deportiva?

“Ne, ne za sada. Neka nastavi. Iako mislim da će teško osvojiti još neki Grand Slam. Pobijedio je Sinnera u Australiji, ali ne i Alcaraza u finalu. Sinner tada nije imao dobar dan i Đoković je to iskoristio. U finalu je odigrao nevjerojatan prvi set, ali ne može držati taj nivo dva sata protiv Alcaraza.”