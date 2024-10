Mijenja se format Davis Cupa za 2025., evo što to znači za Hrvatsku

Podijeli :

Međunarodna teniska federacija (ITF) ponovno je odlučila promijeniti sustav natjecanja u Davis Cupu za tenisače i Billie Jean King Cupu za tenisačice (bivši Fed Cup) već od 2025., smanjujući broj reprezentacija koja će sudjelovati na završnom turniru na osam.

Davis Cup se sve više vraća formatu mečeva po sustavu “domaćin – gost”, po kojem će se u dvije faze odigravati kvalifikacije za sudjelovanje na završnom turniru osam najboljih reprezentacija.

Po tom će sustavu krajem siječnja 2025. biti odigrano 13 dvodnevnih kvalifikacijskih susreta prvog kola. Među 26 reprezentacija koje će se boriti za plasman u drugi krug kvalifikacija bit će i Hrvatska. Prvog dana susreta će na rasporedu biti dva pojedinačna meča, a drugog dana jedan meč parova i još dva pojedinačna dvoboja.

Po istom sustavu će početkom rujna biti odigrano i drugo kolo kvalifikacija za nastup na završnom turniru, a u njemu će sudjelovati 13 pobjednika iz prvog kola te reprezentacija koja će 2024. završiti kao pobjednik Davis Cupa. Do sada se u ovoj fazi igralo po sistemu četiri skupine s po četiri reprezentacije, no to sada odlazi u prošlost.

Sedam pobjedničkih reprezentacija će se u studenome (termin još nije određen) pridružiti domaćinu završnog turnira, s time da domaćin mora zadovoljiti jedan od postavljenih kriterija (biti među 50 najboljih reprezentacija na Davis Cup ljestvici ili imati barem jednog igrača u Top 10 na pojedinačnoj ATP ljestvici). U slučaju da domaćin ne zadovolji nijedan od tih kriterija, pozivnica za završni turnir će biti uručena nekoj drugoj reprezentaciji.

Tenisačice su već navikle da njihovo reprezentativno natjecanje periodično mijenja i imena i sustave natjecanja. Promjenu imena sa sadašnjeg Billie Jean King Cupa ne treba očekivati, ali upitno je hoće li se novi sustav dugoročno održati. Prema njemu, od sljedeće sezone će 21 reprezentacija sudjelovati u kvalifikacijama za završni turnir na kojem će zaigrati najboljih sedam i ekipa domaćina.

Sedam reprezentacija koje će izboriti plasman na završni turnir bit će pobjednice sedam kvalifikacijskih turnira sa po tri ekipe. No, to je samo prijelazni format koji će biti primijenjen u travnju 2025., kako bi bila napravljena tranzicija sa sadašnjeg sustava sa 12 reprezentacija na završnom turniru, na sustav sa osam ekipa.

U 2026. ITF će i u Billie Jean King Cup vratiti u strukturu pojedinačne susrete po sustavu “domaćin – gost”. Tako će u 2026. biti 14 kvalifikacijskih susreta koji će iznjedriti sedam reprezentacija za završni turnir, dok će gubitničke ekipe sudjelovati u razigravanju za nastup u kvalifikacijama za završni turnir 2027.

Hrvatske tenisačice će se sljedeće godine u Euro-afričkoj skupini 1 boriti za plasman u razigravanje za plasman u kvalifikacije za završni turnir 2026. Da bi uspjele u tome, morat će prvo biti najbolje na turniru Skupine 1, a onda i na na jednom od sedam kvalifikacijskih turnira koji će biti održani u studenome 2025.