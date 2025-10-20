Mektić i Krajicek se na samom startu oprostili od Basela

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u ponedjeljak su poraženi u prvom kolu parova na ATP turniru u Baselu od Švicaraca Marc-Andree Hueslera i Jakuba Paula sa 6:7 (4), 6:7 (4).
U prvom setu oba para su čvrsto držala svoje servise i nitko nije došao do prilike za break. Hrvatsko-američki par je u tie-breaku poveo 3-2, ali su Švicarci uzvratili sa četiri poena u nizu i to je prelomilo prvi set u njihovu korist.
Mektić i Krajicek su u drugom setu tri puta spašavali svoj servis, ali ni to im nije pomoglo jer su na kraju opet izgubili u tie-breaku, i to nakon sat i 51 minute borbe.
Huesler i Paul će svoje protivnike u drugom kolu saznati nakon meča u kojem prvi nositelji, španjolsko-argentinska kombinacija Granollers/Zeballos igraju protiv monegaško-francuskog para Arneodo/Muller.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!