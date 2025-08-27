Osvaja i izvan teniskih terena: Roger Federer i službeno je postao – milijarder!

Podijeli :

Prema najnovijim procjenama Forbesa, Roger Federer postao je milijarder, a njegovim poslovnim uspjesima i proširenju financijskog carstva ne nazire se kraj.

Tijekom 24-godišnje teniske karijere Roger Federer od turnirskih je nagrada zaradio gotovo 131 milijun dolara, što je, s obzirom na zaradu koju nastavlja bilježiti izvan teniskih terena – ‘kikiriki’.

Naime, Forbes Hrvatska procjenjuje da je slavni Švicarac nakon nekolicine poslovnih uspjeha u međuvremenu postao milijarder, s neto vrijednošću od 1,1 milijardu dolara, zahvaljujući djelomično značajnom manjinskom udjelu u švicarskom brendu sportske obuće i odjeće On.

Osim od turnira, Federer je još i tijekom igračke karijere zarađivao (čak i više) od raznih sponzorstava, nastupa i drugih poslovnih pothvata. Federer je čak 16 uzastopnih godina bio najplaćeniji tenisač na svijetu, a 2020. predvodio je sve sportaše s procijenjenih 106,3 milijuna dolara prihoda prije oporezivanja.

Forbes ističe kako je Federer samo jedan od sedmorice sportaša koji su tijekom aktivne karijere premašili milijardu dolara ukupnih prihoda prije oporezivanja, uz košarkaša Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa, golfere Tigera Woodsa i Phila Mickelsona, nogometaše Cristiana Ronalda i Lionela Messija te boksača Floyda Mayweathera.

Marketinški privlačan i besprijekorna ugleda, Federer je godinama pažljivo gradio portfelj sponzora, svjetskih giganata poput Lindta, Mercedes-Benza, Rolexa i Moët & Chandona. To ga je, podvlači Forbes, učinilo sinonimom za luksuz, eleganciju i stil.

Federer je tu privlačnost dodatno iskoristio 2018. godine, kada je napustio Nike, koji mu je tijekom dva desetljeća isplatio oko 150 milijuna dolara, i potpisao ugovor s japanskim brendom Uniqlo vrijedan oko 300 milijuna dolara na deset godina. A budući da Uniqlo ne proizvodi teniske tenisice – čime je ostala otvorena sponzorska kategorija koju bi Nike blokirao ekskluzivitetom brenda – Federer je mogao posegnuti za još unosnijom prilikom sa švicarskom markom On sa sjedištem u Zürichu. Federer je za On prvi put saznao kada je njegova supruga počela nositi njihove tenisice, a ubrzo je kontaktirao osnivače, Davida Allemanna, Oliviera Bernharda i Caspara Coppettija. Godine 2019. uložio je kapital u tada još rastuću kompaniju, koja je u to vrijeme bila usmjerena prvenstveno na tenisice za trčanje.

Nije se zadovoljio time da bude samo pasivni investitor, već je pristao pomoći brendu u razvoju tenisice za igru na terenu i linije lifestyle odjeće. Rizik se isplatio za samo dvije godine, jer je On 2021. izašao na burzu u New Yorku, a Federer je imao udio procijenjen na oko tri posto. Tvrtka danas ima tržišnu kapitalizaciju od gotovo 15 milijardi dolara, a njezine su dionice porasle za 86 posto u odnosu na IPO cijenu, čime je Federerov udio postao vrijedan više od 375 milijuna dolara.

Federer bi uskoro mogao imati još jedan uspješan projekt. Godine 2021. sudjelovao je u Series D investicijskom krugu od 235 milijuna dolara za chilensku tvrtku NotCo, koja razvija hranu biljnog podrijetla. U istom su krugu ulagali i druge zvijezde, poput vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona i bubnjara grupe Roots, Questlovea, a startup je tada procijenjen na 1,5 milijardi dolara. Godinu dana kasnije NotCo je prikupio još 70 milijuna dolara, lansiravši B2B odjel za licenciranje svojih alata umjetne inteligencije drugim proizvođačima hrane.

Podsjetimo, Federer (44) je posljednji meč odigrao u rujnu 2022. kada se oprostio u Londonu na Laver Cupu, a karijeru je završio s 20 osvojenih Grand Slamova, ukupno 103 turnira, dvije olimpijske medalje te 310 tjedana na vrhu ATP ljestvice.