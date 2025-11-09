Kreće spektakl u Torinu na SK: Može li Alcaraz poremetiti planove Sinneru?

Podijeli :

xMarcoxCanonierox

Završenim turnirima u Ateni i Metzu poznati su svi sudionici ATP Tour Finalsa koji će se održati u Torinu. S obzirom na to da je Novak Đoković odustao od nastupa, finale u Ateni je izgubilo svoju važnost jer su Felix Auger-Aliassime i Lorenzo Musetti izborili svoje mjesto među osmoricom najboljih tenisača svijeta u 2025. godini.

Svoje mjesto su osim spomenute dvojice osigurali Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton i Alex de Minaur. Već na spomen samih imena pretposavit ćete koja su dvojica glavni pretendenti za naslov, no prije nego što se dotaknemo toga, prvo ćemo vas upoznati s turnirom.

Kao i inače, igrači su smješteni u dvije grupe koje su dobile ime po poznatim i uspješnim tenisačima. U skupinu “Jimmy Connors” smjestili su se Alcaraz, Fritz, de Minaur i Musetti dok će se u “Bjorn Borg” grupi za prolaz boriti Sinner, Zverev, Shelton i Auger-Aliassime. Svoje mjesto u torinskom polufinalu izborit će prva dvojica, a nakon toga će za plasman u finale igrati prvi iz skupine Connors protiv drugog iz skupine Borg te obrnuto.

Ono što je specifično kod ovog turnira je što u nedjelju nećemo gledati samo jednu skupinu u pojedinačnoj konkurenciji, nego će na teren izaći dvojica iz Connors te dvojica iz Borg grupe. Za to krivca možemo tražiti samo u ATP-u koji nije bodovanje zaključio nakon ATP Masters 1000 turnira u Parizu. S još 250 bodova u igri nakon pariškog Mastersa, Musetti je mogao prestići Auger-Aliassimea na osmom mjestu. Talijan je na kraju ostao kratak za to mjesto, ali je otkazivanjem Novaka Đokovića izborio plasman na završni turnir.

Kako ne bi igrao dva dana u nizu na dva poprilično udaljena mjesta (Atena-Torino), ATP je malo izmijenio raspored. Tako će iz skupine Connors u nedjelju na teren Alcaraz i de Minaur dok će drugi meč te skupine biti odigran u ponedjeljak. Tada će pred talijansku publiku izići Musetti i Fritz. Da publika na sjeveru Italije ne bi gledala samo jedan meč singla, pobrinut će se Zverev i Shelton koji će zaključiti nedjeljni program. U ponedjeljak će osim talijansko-američkog dvoboja gledatelji gledati i okršaj Sinnera i Auger-Aliassime.

Sada kada znate sve o početnim danima turnira, možemo se osvrnuti na eventualne favorite. Kao i inače, u društvu osmorice vrhunskih tenisača dvojica odskaču. Jedan od njih je aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena Carlos Alcaraz dok je drugi prvi igrač svijeta i trenutačni vlasnik trofeja iz Australian Opena i Wimbledona Jannik Sinner. Gledajući njihove međusobne oglede, većina bi prednost dala Alcarazu, no kako je riječ o turniru u dvorani, postoji skepsa prema Španjolčevoj igri.

Naime, Alcaraz je u karijeri osvojio samo jedan dvoranski turnir (Rotterdam, 2025.) dok je na Tour Finalsu igrao tek jedno polufinale prije dvije godine. Što se tiče Sinnera, on u dvorani bilježi standardno dobar tenis te je i branitelj naslova u Torinu. Uz to, Talijan će imati i gromoglasnu podršku domaće publike. Iz prikrajka bi trebali prijetiti treći i četvrti tenisač svijeta, Alexander Zverev i Taylor Fritz.

Zverev je u posljednje vrijeme podigao razinu svoje igre, no pitanje je koliko će ga sputati ozljeda koju je zadobio u Parizu. Što se tiče Fritza, on je prošle godine igrao finale u Torinu te se i od njega očekuje dobar nastup. Od ostalih bi veliku opasnost za protivnike trebali stvoriti Ben Shelton koji ima sve konstantnije udarce te Auger-Aliassime koji igra jednu od najboljih sezona u karijeri.

Pitanje je koliko se može očekivati od Musettija koji se u Ateni mučio u svakom meču (Stanislas Wawrinka, Sebastian Korda, Novak Đoković) osim jednog protiv Alexandrea Mullera. Sigurno je taj grčki turnir ostavio traga na njegovom tijelu, a koliko može pokazat će njegov meč u ponedjeljak. Mnogi vjerojatno malo očekuju i od Alexa de Minaura koji unatoč sjajnoj sezoni ne pruža svoje najbolje rezultate kada su s druge strane najbolji tenisači. Protiv Sinnera ima omjer 0-12 dok ga Alcaraz vodi s 4-0.

Njegov prvi meč bit će protiv Alcaraza u nedjelju. Njih dvojica već su igrali u dvorani. Bilo je to na početku sezone u finalu Rotterdama, turniru na kojem je Španjolac odigrao svoje jedino dvoransko finale karijere. Alcaraz je tada slavio s 2-1 u setovima.

Pojedinačni završni turnir pružit će mnoštvo dobrih mečeva, a publika u Torinu vjerojatno se nada naslovu Sinnera ili Musettija. Njih neće zanimati tko će biti s druge strane mreže dok će veliki i neutralni teniski fanovi zazivati novi, već 16. okršaj Sinnera i Alcaraza. Osim borbe za naslov, navijači će pratiti i utrku za prvo mjesto na kraju godine.

Trenutačno je za to favorit Alcaraz koji ovisi samo o sebi. Ako ostvari sve pobjede u svojoj grupi osigurat će prvo mjesto na kraju teniske sezone. Može Španjolac zadržati vodeću poziciju i u drugim slučajevima, no za to bi se neke stvari trebale poklopiti.

U Torinu će se igrati i turnir parova, a tamo Hrvatska ponovno ima svog aduta. Najbolji hrvatski tenisač u povijesti što se tiče konkurencije parova, Mate Pavić, igrat će s Marcelom Arevalom. Oni su četvrti nositelji te na sjever Italije ne dolaze u najboljoj formi. Posljednji dobar turnir jesu odigrali u Šangaju gdje se Splićanin nesretno ozlijedio, no za donedavno prvi par svijeta to sigurno nije zadovoljavajuće.

Oni će svoj turnir otvoriti u ponedjeljak, a njihovi protivnici bit će Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski. Uz njih će u skupini “John McEnroe” biti parovi Harri Heliovaara / Henry Patten i Christian Harrison / Evan King. Skupinu “Peter Fleming” sačinjavaju Julian Cash / Lloyd Glasspool, Marcel Granollers / Horacio Zeballos, Kevin Krawietz / Tim Putz te domaće uzdanice Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

Sve mečeve u Torinu, kao i svake godine, moći ćete gledati na Sport Klub kanalima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.