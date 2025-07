Ivanišević odgovorio na kritike poznatog trenera: ‘Bolje da ne kažem što mislim o njemu’

Podijeli :

Sport Klub

Goran Ivanišević odgovorio je poznatom francuskom treneru Patricku Mouratoglouu na kritike koje je Goran uputio Stefanosu Tsitsipasu.

“On želi, ali ne radi ništa. Sve ‘hoću, hoću’, ali ne vidim taj pomak. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sam s ovim koljenom spremniji tri puta više od njega. Ovo je baš loše”, izjavio je Ivanišević za Sport Klub tijekom Wimbledona.

Izjava je odmah podigla dosta prašine u teniskom svijetu, a najglasniji među kritičarima bio je Patrick Mouratoglou kroz čiju je akademiju u mlađim danima prošao upravo Tsitsipas.

VEZANA VIJEST VIDEO / Ivanišević: Nisam vidio nespremnijeg igrača u životu od Tsitsipasa Ivanišević komentirao izjavu o Tsitsipasu: ‘To sam i njemu rekao, neće uspjeti dok ne riješi problem’

“To što je pred novinarima kritizirao svog igrača nije treniranje”, smatrao je Francuz.

“Pogotovo jer su tek počeli raditi zajedno, ovako ga je ‘ubio’ javno. Kada je Goran prihvatio posao, Stefanos vjerojatno nije radio stvari na pravi način ili je nešto trebalo mijenjati. Ali to je posao. Došao je u lošem trenutku i toga je svjestan. Taj težak trenutak može stvoriti pogrešna ponašanja, ali moraš ih vratiti u dobra ponašanja. Ovom izjavom Goran kao da je rekao da se srami igrača i da se želi odvojiti od njega. U smislu, to nije njegova krivica nego igračeva. Meni je to bolno vidjeti”, zaključio je Mouratoglou.

U međuvremenu su Tsitsipas i Ivanišević prekinuli kratkotrajnu suradnju, a osvajač Wimbledona 2001. godine gostujući u emisiji bivše ruske tenisačice Ane Čakvetadze odgovorio je Mouratoglouu.

“Razgovarat ću s njim. To se ne radi. Ako ima neki problem sa mnom, treba me nazvati i reći mi to. Ja ću njemu reći što ja mislim. Ne idem okolo i ne pričam što mislim o njemu. Bolje da ne kažem što mislim o njemu. Sad ću šutjeti, idući put ću možda progovoriti.”

“Ako budem išao u Toronto ili Cincinnati, najviše ću biti uzbuđen zbog mogućeg susreta s Mouratogloum. Pričat ću s njim, objasnit ću mu neke stvari. Znam zašto je to napravio, ali ja nikad nisam imao problem ni s jednim trenerom. Treneri se trebaju podržavati, a ne na internetu govoriti jedni protiv drugih.”