Francuz razbio Ćorića u prvom kolu US Opena

Podijeli :

Eric Bolte-USA TODAY Sports via Guliver Image

Borna Ćorić (ATP - 98.), jedini hrvatski predstavnik na ovogodišnjem US Openu, drugu godinu zaredom završio je svoj nastup u New Yorku već u prvom kolu, a bolji od njega sa 7-5, 6-2, 6-3 bio je Francuz Adrian Mannarino (ATP - 42.).

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj u kojem je ljevoruki 36-godišnjak došao i do pete pobjede, a Ćorić je po treći put u ovoj godini nastup na Grand Slam turnirima završio u prvom kolu. Samo je u Wimbledonu uspio ostvariti jednu pobjedu.

US Open je jedini Grand Slam turnir na kojem je 27-godišnji Zagrepčanin došao do četvrtfinala, ali je u ovom trenutku daleko od forme koja ga je 2020. dovela do tog rezultata. Uz to, Mannarino je još jednom dokazao da ima vrlo efikasnu igru protiv Ćorića.

Francuz je prvi set osvojio tako što je u 12. gemu iskoristio jedinu priliku za ‘break’ koju je do tada imao bilo koji od tenisača, a Ćorić mu je pomogao s dva promašena bekenda.

Borna je drugi set otvorio ‘breakom’, ali je odmah izgubio stečenu prednost. U petom gemu je hrvatski tenisač imao 0-40 i još jednu prednost. Nakon što je propustio sve četiri prilike za novi ‘break’ do kraja seta je osvojio još samo četiri poena.

Mannarino je pojurio prema pobjedi osvojivši prva tri gema treće dionice. Međutim, Ćorić se vratio u set ‘breakom’ za 2-3, ali već u sljedećem gemu je ponovno izgubio servis. Novu priliku za povratak nije dobio pa je nakon dva sata i 18 minuta borbe francuski tenisač došao do pobjede i plasmana u drugo kolo, u kojem ga čeka Belgijac David Goffin.

Prvo iznenađenje drugog dana US Opena priredio je Australac Thanasi Kokkinakis koji je sa 7-6 (5), 4-6, 6-3, 7-5 pobijedio 11. tenisača svijeta, Grka Stefanosa Tsitsipasa. dvostrukog finaliste na Grand Slam turnirima. No, grčki tenisač u New Yorku nikad nije otišao dalje od trećeg kola, a ovo mu je treće ispadanje već u prvom meču.