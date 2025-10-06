Francuz ponovio scenarij s Wimbledona i izbacio Zvereva iz Šangaja!

Francuski 30-godišnji tenisač Arthur Rinderknech po drugi je put ove godine iznenadio trećeg tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva pobijedivši ga u ponedjeljak sa 4-6, 6-3, 6-2 u dvoboju trećeg kola ATP Masters 1000 turnira u Šangaju.
Rinderkech je 28-godišnjeg njemačkog reprezentativca prvi put ‘šokirao’ na ovogodišnjem Wimbledonu, kad ga je u prvom kolu svladao u pet setova.
Francuski tenisač je ovom pobjedom prvi put u karijeri izborio nastup u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije.
U meču za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti 15. nositelj, češki tenisač Jiri Lehečka.
