Dodig i Ajduković uspješni u kvalifikacijama Challengera

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

Mladi hrvatski tenisač Matej Dodig uspješno je započeo svoj put na ATP Challenger turniru u francuskom Lyonu. U prvom kolu kvalifikacija igrao je protiv Švicarca Jakuba Paula kojega je porazio s 2-0 u setovima.

Prvi set nije dobro krenuo za Osječanina koji je u svoja prva dva servis gema dopustio protivniku break. Srećom je i on napravio jedan pa Paul nije napravio veću razliku. Švicarac je prednost breaka čuvao do 5:4 i servisa za set kada Dodig ponovno oduzima servis i poravnava na 5:5. Nakon toga osvaja još dva gema u nizu i osvaja set sa 7:5.

Sjajan niz gemova nastavio je i u drugoj dionici gdje je poveo s 3:0. Crnu seriju od sedam izgubljenih gemova zaredom Paul je prekinuo osvojenim gemom za 3:1. Međutim, Dodig nakon toga ponovno osvaja tri gema u nizu i dolazi do pobjede 7:5, 6:1. Izborio je tako Dodig drugo kolo kvalifikacija Lyona gdje će igrati protiv pobjednika meča između Dana Addeda i Mae Maligea.

Ranije u nedjelju je u Japanu uspješan bio i Duje Ajduković. On je u prvom kolu kvalifikacija za ATP Challenger turnir u Kobeu teže od očekivanog svladao Francuza Nathana Trouvea. Mladog Francuza Splićanin je porazio sa 7:6(4), 6:3. Ajduković će za plasman u glavni ždrijeb igrati protiv Koreanca Ji Sung Nama.