Čilić pobjednički krenuo na sjeveru Europe, namučio ga je 525. na svijetu

Nakon velike borbe i pobjede u tri seta protiv Talijana Stefana Napolitana hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP Challenger turnira u Helsinkiju gdje je postavljen za prvog nositelja.

Čilić je nakon dva sata i dvadeset minuta igre pobijedio 525. tenisača svijeta sa 6-2, 4-6, 7-5. U četvrtfinalu će Čilić igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Finac Ruusuvuori i bolji iz dvoboja još jednog domaćeg igrača Virtanena i belgijskog tenisača Onclina.

U prvom setu je Čilić dominirao protiv Napolitana i lako dobio taj dio meča uz dva breaka. Od početka druge dionice pa sve do kraja uslijedila je posve ravnopravna borba.

U drugom setu Čilić je jednom nadoknadio break minusa, ali se nije uspio spasiti nakon što je drugi put izgubio gem na svoj početni udarac. U odlučujućem set Čilić je poveo s 3-0, ali se talijanski igrač vratio i izjednačio na 5-5. Posljednja dva gema ipak su prošla u boljoj Čilićevoj igri koji je izbjegao tie-break i izborio plasman među osam najboljih u Helsinkiju.

Čilić je ostao jedini hrvatski predstavnik u Helsinkiju nakon što je ranije u srijedu ispao Matej Dodig. Njega je sa 6-4, 6-2 nadjačao Francuz Sascha Gueymard Wayenburg, koji je dan ranije bio bolji od Borne Goje.