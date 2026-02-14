Čehinja do naslova na Mastersu u Dohi

Češka tenisačica Karolina Muchova osvojila je WTA 1000 turnir u Dohi nakon što je u finalnom susretu sa 6-4, 7-5 bila bolja od Kanađanke Victorije Mboko.
Time je 29-godišnja Muchova osvojila tek drugi WTA naslov u karijeri i tako se izjednačila s deset godina mlađom Mboko.
U prvom setu Muchovoj je jedan break bio dovoljan za dobitak seta, dok je u drugoj dionici Mboko vodila 4-2 i opasno prijetila da će finale odvući u treći set.
No, do kraja meča Mboko je osvojila tek jedan gem. Muchova je bila u naletu, preokrenula je rezultat u drugoj dionici i slavila s 2-0 u setovima.
