Čeh preokretom do pobjede protiv Alcaraza i rankinga karijere

Češki tenisač Jiri Lehečka (ATP - 25.) svladao je sa 6-3, 3-6, 6-4 Španjolca Carlosa Alcaraza (ATP - 3.) i preokretom u trećem setu četvrtfinalnog dvoboja na ATP 500 turniru u Dohi osigurao skok do novog najboljeg rankinga u karijeri.

Prema statistici izravnih poena (32-18 za Alcaraza) i neiznuđenih pogrešaka (Alcaraz 25, Lehečka 36), Španjolac je trebao izaći kao pobjednik ovog dvoboja, iako je izgubio prvi set. Tome je bio vrlo blizu kad je u trećem setu poveo sa 4-2 i u sedmom gemu imao priliku otići na dva ‘breaka’ viška.

Umjesto toga, Lehečka se izvukao, smanjio na 3-4, a onda nanizao još tri gema, od toga dva kad je na servisu bio Alcaraz, za svoju prvu pobjedu protiv četverostrukog Grand Slam pobjednika.

Lehečka u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Britanca Jacka Drapera i Talijana Mattea Berrettinija, koji je u prvom kolu ‘šokirao’ Novaka Đokovića.

Dramatičan četvrtfinalni dvoboj odigrali su Andrej Rubljov (ATP – 10.) i Australac Alex de Minaur (ATP – 8.), iako ništa na to nije ukazivalo, kad je Rus poveo sa 5-2 u trećem setu. U osmom gemu je propustio prvu meč-loptu na servis suparnika, a potom jednu kad je on bio na početnom udarcu. Imao je Rubljov još tri meč-lopte u devetom gemu, ali je Australac uspio odvesti meč do ‘tie-breaka’ te u njemu došao na poen do pobjede kad je poveo sa 6-5.

Rubljov se izvukao pa propustio još dvije meč-lopte (7-6, 8-7), prije nego što je kod vodstva 9-8 uspio doći do pobjede 6-1, 3-6, 7-6 (8) iskoristivši ukupno osmu meč-loptu.

Rubljov će za mjesto u finalu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP – 23.). On je protiv Danjila Medvjedeva (ATP – 6.) osvojio prvi set sa 6-3, a onda je Rus predao meč zbog posljedica trovanja hranom.

